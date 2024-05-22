Захарова сравнила Зеленского со старухой из сказки Пушкина после просьбы к Китаю
Захарова: Предложения Зеленского к Китаю посетить саммит в Швейцарии — абсурдны
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Владимира Зеленского, недавно изъявившего желание увидеть китайскую делегацию на "мирном саммите" по Украине, который готовится вскоре принять Швейцария.
"Он, конечно, никогда ничего не читал и ничем не владел с точки зрения науки, образования. Тут вопрос закрыт очевидно. Здравый смысл здесь тоже не подходит. Но какое-то хотя бы чувство самосохранения, что ли, может ему подсказать, что это настолько всё абсурдно, что он заявляет, что лучше такого не говорить?" — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.
Она также сравнила Зеленского, ждущего Китай на летнем саммите, с жадной старухой из пушкинской "Сказки о рыбаке и рыбке". Захарова заметила, что героиня, как и украинский политик, постепенно, чувствуя абсолютную вседозволенность, дошла до состояния невменяемости.
"Я так понимаю, что слово "взбеленилась" происходит от слова "белена", белены объелась. А это, кстати говоря, тоже очень похоже на то, что происходит с Зеленским", — заключила дипломат.
Напомним, что швейцарский саммит по Украине состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. Там будет обсуждаться "формула мира" Владимира Зеленского, которую он уже долгое время пытается продвигать. По его словам, мирная конференция нужна для давления на Россию, чтобы по итогам конфликта ей пришлось договариваться не только с Украиной, а с "большинством стран мира". Зеленскому для пущей эффектности нужен по-настоящему крупный игрок среди присутствующих. В связи с этим он уповает на Китай. Однако в Кремле считают, что даже участие китайской делегации не поможет этому саммиту стать хоть сколько-нибудь полезным, поскольку там не будет России.
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