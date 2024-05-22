Захарова сравнила Зеленского со старухой из сказки Пушкина после просьбы к Китаю

"Он, конечно, никогда ничего не читал и ничем не владел с точки зрения науки, образования. Тут вопрос закрыт очевидно. Здравый смысл здесь тоже не подходит. Но какое-то хотя бы чувство самосохранения, что ли, может ему подсказать, что это настолько всё абсурдно, что он заявляет, что лучше такого не говорить?" — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.