Решение Зеленского представить "урезанную формулу мира" назвали карнавалом

Владимир Зеленский решил вынести на рассмотрение в Швейцарии только три пункта его "формулы мира": положения о продовольственной и ядерной безопасности и предложение об обмене пленными по схеме "всех на всех". В связи с этим саммит окончательно утрачивает какое-либо значение, считает украинский эксперт, руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев.

"По факту мы видим, что уже нет "формулы"... есть три пункта. <…> Вы что, смеётесь, это что, издевательство? <…> А все десять пунктов когда вы будете обсуждать? Это просто говорит о том, что мы имеем дело с какой-то имитацией, каким-то карнавалом", — заявил он в эфире ютуб-канала "Вышка".