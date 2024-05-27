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Регион
27 мая, 01:40

Решение Зеленского представить "урезанную формулу мира" назвали карнавалом

Эксперт Ермолаев: Стараниями Зеленского саммит в Швейцарии становится карнавалом

Владимир Зеленский решил вынести на рассмотрение в Швейцарии только три пункта его "формулы мира": положения о продовольственной и ядерной безопасности и предложение об обмене пленными по схеме "всех на всех". В связи с этим саммит окончательно утрачивает какое-либо значение, считает украинский эксперт, руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев.

"По факту мы видим, что уже нет "формулы"... есть три пункта. <…> Вы что, смеётесь, это что, издевательство? <…> А все десять пунктов когда вы будете обсуждать? Это просто говорит о том, что мы имеем дело с какой-то имитацией, каким-то карнавалом", — заявил он в эфире ютуб-канала "Вышка".

По словам Ермолаева, о падении интереса к Украине говорит уже тот факт, что киевским властям пришлось просить Швейцарию организовать "мирную конференцию". А отказ президента США Джо Байдена от её посещения лишь подтверждает общие настроения. Таким образом, "форум сливается, превращается в имитацию". А дальше с Россией начнут разговаривать уже без Украины, полагает аналитик.

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Напомним, саммит по Украине состоится 15–16 июня в Бюргенштоке, причём ряд мировых лидеров отказались от участия в нём. Среди них президент США Джо Байден, президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. При этом Россию на саммит не пригласили. "Мирная конференция" нужна Зеленскому для давления на РФ, как признавался он сам. В поисках крупного игрока Киев даже попытался завлечь на саммит КНР. Но в Кремле полагают, что без Москвы даже участие китайской делегации не поможет этому саммиту стать хоть сколько-нибудь полезным.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Лариса Сафронова
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