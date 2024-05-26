Отказ некоторых государств от участия в посвящённой украинскому конфликту конференции в Швейцарии выглядит прагматичным. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Мы это расцениваем как прагматичный взгляд на вещи, адекватное восприятие абсолютно фейковой площадки, которую пытаются продвинуть украинцы, поддерживаемые американцами и британцами, которые никакого отношения к самому процессу урегулирования не имеют", — отметил он в беседе с РИА "Новости".