"Фейковая площадка": В МИД РФ объяснили отказ стран от участия в конференции по Украине
Мирошник: Отказ стран от участия в конференции по Украине прагматичен
Отказ некоторых государств от участия в посвящённой украинскому конфликту конференции в Швейцарии выглядит прагматичным. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Мы это расцениваем как прагматичный взгляд на вещи, адекватное восприятие абсолютно фейковой площадки, которую пытаются продвинуть украинцы, поддерживаемые американцами и британцами, которые никакого отношения к самому процессу урегулирования не имеют", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
По словам Мирошника, Россия не видит смысла участвовать в конференции, так как "формула Зеленского" ни к чему не приведёт. Он добавил, что на этой встрече должна присутствовать "вторая сторона", а без неё мероприятие проводить бесполезно.
Ранее Life.ru писал, что ряд лидеров отказался от участия в швейцарском саммите по Украине, который состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. Среди них президент США Джо Байден, президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. А Россию на саммит не приглашали. Планируется, что на конференции будет обсуждаться "формула мира" Владимира Зеленского, которую он уже долгое время пытается продвигать. По его словам, мирная конференция нужна для давления на Россию. Зеленскому для пущей эффектности необходим крупный игрок среди присутствующих. В связи с этим он даже попытался завлечь на саммит КНР. Но в Кремле полагают, что даже участие китайской делегации не поможет этому саммиту стать хоть сколько-нибудь полезным, так как там не будет Москвы.
VK / МИД России