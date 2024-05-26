Зеленский пригласил Байдена и Си Цзиньпина на швейцарский "саммит мира"

Владимир Зеленский пригласил лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина на предстоящий "саммит мира" по Украине, который пройдёт в Швейцарии. Своё видеообращение на английском языке он опубликовал в телеграм-канале.

"Я обращаюсь к мировым лидерам, которые пока находятся в стороне от глобальных усилий по подготовке "саммита мира": к президенту [Джо] Байдену, лидеру Соединённых Штатов, к председателю Си [Цзиньпину], лидеру Китая <...>. Пожалуйста, поддержите "саммит мира" своим персональным лидерством и участием", — сказал Зеленский.