Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 09:12

Зеленский пригласил Байдена и Си Цзиньпина на швейцарский "саммит мира"

Владимир Зеленский пригласил лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина на предстоящий "саммит мира" по Украине, который пройдёт в Швейцарии. Своё видеообращение на английском языке он опубликовал в телеграм-канале.

"Я обращаюсь к мировым лидерам, которые пока находятся в стороне от глобальных усилий по подготовке "саммита мира": к президенту [Джо] Байдену, лидеру Соединённых Штатов, к председателю Си [Цзиньпину], лидеру Китая <...>. Пожалуйста, поддержите "саммит мира" своим персональным лидерством и участием", — сказал Зеленский.

Как отметил Зеленский, Киев подтверждает присутствие на так называемом саммите мира более 80 государств.

Ранее Life.ru рассказывал, что некоторые лидеры уже отказались от участия в швейцарском саммите по Украине, который состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. Среди них президент США Джо Байден, президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Зеленский представит "урезанную формулу мира" на саммите в Швейцарии
Зеленский представит "урезанную формулу мира" на саммите в Швейцарии
Обложка ©

Сайт Владимира Зеленского

Наталья Исакова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Китай
  • Джо Байден
  • Си Цзиньпин
  • швейцария
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров