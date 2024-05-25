Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 14:46

Зеленский представит "урезанную формулу мира" на саммите в Швейцарии

Зеленский представит лишь три из десяти пунктов "формулы мира" в Швейцарии

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский представит три из десяти пунктов своей "формулы мира" на предстоящем саммите по Украине в Швейцарии. Об этом он заявил в интервью изданию "Орда".

"Мы выносим три пункта, которые объединяют все страны. Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят: ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются и т.д. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны", — объяснил он своё решение.

В списке остались пункты об энергетической, ядерной и продовольственной безопасности, а также обмен пленными в формате "всех на всех". Также Зеленский переживает, что главы многих стран проигнорируют саммит. Он подчеркнул, что желал бы видеть на конференции председателя КНР Си Цзиньпина.

В МИД РФ отреагировали на слова Столтенберга об ударах по России
В МИД РФ отреагировали на слова Столтенберга об ударах по России

Ранее Life.ru рассказывал, что некоторые лидеры уже отказались от участия в швейцарском саммите по Украине. Среди них президент США Джо Байден, президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • швейцария
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров