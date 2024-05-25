Зеленский представит "урезанную формулу мира" на саммите в Швейцарии
Зеленский представит лишь три из десяти пунктов "формулы мира" в Швейцарии
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимир Зеленский представит три из десяти пунктов своей "формулы мира" на предстоящем саммите по Украине в Швейцарии. Об этом он заявил в интервью изданию "Орда".
"Мы выносим три пункта, которые объединяют все страны. Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят: ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются и т.д. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны", — объяснил он своё решение.
В списке остались пункты об энергетической, ядерной и продовольственной безопасности, а также обмен пленными в формате "всех на всех". Также Зеленский переживает, что главы многих стран проигнорируют саммит. Он подчеркнул, что желал бы видеть на конференции председателя КНР Си Цзиньпина.
Ранее Life.ru рассказывал, что некоторые лидеры уже отказались от участия в швейцарском саммите по Украине. Среди них президент США Джо Байден, президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.