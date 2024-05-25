Зеленский представит "урезанную формулу мира" на саммите в Швейцарии

Владимир Зеленский представит три из десяти пунктов своей "формулы мира" на предстоящем саммите по Украине в Швейцарии. Об этом он заявил в интервью изданию "Орда".

"Мы выносим три пункта, которые объединяют все страны. Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят: ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются и т.д. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны", — объяснил он своё решение.