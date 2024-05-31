Медведев предупредил "натовских пердунов" о casus belli

Страны НАТО, одобрившие удары своим оружием по территории РФ, должны осознавать, что их техника и специалисты будут уничтожаться не только на Украине, но и в любой точке, откуда будут вестись атаки на Россию. Об этом предупредил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он также предупредил альянс, что участие натовских специалистов может рассматриваться как casus belli (повод для объявления войны).

"Россия исходит из того, что все дальнобойные средства поражения, применяемые Украиной, уже сегодня напрямую управляются военнослужащими стран НАТО. Это никакая не "военная помощь", а участие в войне против нас. И такие их действия вполне могут стать casus belli", — написал он в телеграм-канале.

Медведев подчеркнул, что подобная помощь Киеву — будь то управление крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину, — это серьёзная эскалация конфликта. И в ответ Киев и его союзники получат ответ огромной разрушительной силы, и альянс "просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт".

"И сколько бы ни болтали отставные натовские пердуны, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против Украины и тем более отдельных стран НАТО, жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений... С применением ТЯО (НАТО. — Прим. Life.ru) могут просчитаться. Хотя это будет уже фатальная ошибка", — добавил политик.