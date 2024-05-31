Новый глава Минобороны уличил советников НАТО в подготовке диверсий в России
Белоусов: Советники НАТО участвуют в подготовке диверсий в России
Советники НАТО принимают участие в подготовке диверсий и применении западного оружия по гражданским объектам и мирным жителям России. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"При участии натовских советников и специалистов готовятся диверсии, применяется западное вооружение для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям России", — сказал он в ходе заседания Совета министров обороны стран – участниц ОДКБ в Алма-Ате.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг уже открыто просит разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по российской территории. В Кремле также подчеркнули, что такими заявлениями США и НАТО провоцируют Украину на продолжение бессмысленной для Киева войны. А в МИД РФ заметили, что альянсу придётся отвечать за удары ВСУ по РФ западным оружием.
ТАСС / Валерий Шарифулин