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31 мая, 07:52

Новый глава Минобороны уличил советников НАТО в подготовке диверсий в России

Белоусов: Советники НАТО участвуют в подготовке диверсий в России

Советники НАТО принимают участие в подготовке диверсий и применении западного оружия по гражданским объектам и мирным жителям России. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"При участии натовских советников и специалистов готовятся диверсии, применяется западное вооружение для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям России", — сказал он в ходе заседания Совета министров обороны стран – участниц ОДКБ в Алма-Ате.

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При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг уже открыто просит разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по российской территории. В Кремле также подчеркнули, что такими заявлениями США и НАТО провоцируют Украину на продолжение бессмысленной для Киева войны. А в МИД РФ заметили, что альянсу придётся отвечать за удары ВСУ по РФ западным оружием.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова
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