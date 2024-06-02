В США предрекли проблемы ВСУ после разрешения наносить удары по России

Украинские войска столкнутся с трудностями при получении разведданных для нанесения ударов по территории России. Об этом со ссылкой на западных специалистов сообщает американское издание Business Insider (BI).

"Украина может столкнуться с трудностями при получении разведданных, необходимых для поиска и оперативных ударов по целям в глубине России", — говорится в материале.

Как уточняет издание, ранее киевские власти заявили о необходимости получения разведданных от США и Евросоюза насчёт целей на российской территории. Однако, как считают эксперты, Вашингтон запросто может изменить свою позицию и не поделиться с ВСУ информацией, которая необходима для нанесения ударов по объектам в РФ. В таком случае Незалежной придётся использовать только имеющуюся у них информацию. Речь, в частности, идёт о видеозаписях с беспилотников, а также снимках со спутников.