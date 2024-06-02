В США предрекли проблемы ВСУ после разрешения наносить удары по России
BI: ВСУ не хватит разведданных для нанесения ударов по территории России
Украинские войска столкнутся с трудностями при получении разведданных для нанесения ударов по территории России. Об этом со ссылкой на западных специалистов сообщает американское издание Business Insider (BI).
"Украина может столкнуться с трудностями при получении разведданных, необходимых для поиска и оперативных ударов по целям в глубине России", — говорится в материале.
Как уточняет издание, ранее киевские власти заявили о необходимости получения разведданных от США и Евросоюза насчёт целей на российской территории. Однако, как считают эксперты, Вашингтон запросто может изменить свою позицию и не поделиться с ВСУ информацией, которая необходима для нанесения ударов по объектам в РФ. В таком случае Незалежной придётся использовать только имеющуюся у них информацию. Речь, в частности, идёт о видеозаписях с беспилотников, а также снимках со спутников.
Ранее стало известно, что ВСУ получили от президента США Джо Байдена тайное разрешение на удары по территории России американским оружием. Сперва об этом сообщали лишь западные журналисты, но позже этот факт подтвердили и в Киеве. А глава Госдепа Энтони Блинкен не исключил, что дальность ударов ВСУ по территории нашей страны будет расти. После этого мощное предупреждение для Запада озвучил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза подчеркнул, что техника НАТО будет уничтожаться не только на Украине, но и в любой точке, откуда будут вестись атаки на РФ. Он также предупредил альянс, что участие натовских специалистов в конфликте может рассматриваться как casus belli (повод для объявления войны).
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