"Движется быстрее Запада": Зеленский посоветовал союзникам следовать примеру России

Как передаёт газета, Зеленский также посетовал на то, что у Запада другие приоритеты. В частности, он заявил, что США слишком долго принимали решение по поводу использования их оружия ВСУ. Зеленский же считает, что это дало российским войскам огромное преимущество на поле боя и позволило Кремлю фактически "смеяться" над Киевом. В связи с этим он призвал Штаты позволить Украине применять оружие дальнего действия для ударов вглубь РФ.