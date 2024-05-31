"Движется быстрее Запада": Зеленский посоветовал союзникам следовать примеру России
Зеленский: Россия гораздо быстрее Запада производит оружие
Россия гораздо быстрее стран Запада производит оружие. На это пожаловался Владимир Зеленский в интервью газете The Guardian.
"Россия движется быстрее Запада в отношении производства и поставок оружия для своих вооружённых сил", — признал Зеленский в разговоре с британскими журналистами.
Как передаёт газета, Зеленский также посетовал на то, что у Запада другие приоритеты. В частности, он заявил, что США слишком долго принимали решение по поводу использования их оружия ВСУ. Зеленский же считает, что это дало российским войскам огромное преимущество на поле боя и позволило Кремлю фактически "смеяться" над Киевом. В связи с этим он призвал Штаты позволить Украине применять оружие дальнего действия для ударов вглубь РФ.
Напомним, ранее газета Politico узнала, что ВСУ получили от американского президента Джо Байдена тайное разрешение на удары по территории России оружием США, но с ограничениями. Позже в офисе Зеленского подтвердили разрешение Штатов на удары по РФ. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев жёстко прокомментировал ситуацию, а в МИД РФ предупредили НАТО, что ему придётся ответить за свои действия.
Сайт Владимира Зеленского