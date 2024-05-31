Блинкен не исключил, что дальность ударов ВСУ по России будет расти
Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK
Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что дальность ударов американского оружия по территории России будет увеличиваться. Об этом он заявил на пресс-конференции в Праге по итогам неформального заседания глав МИД стран НАТО.
"Мы продолжим делать то, что делали. То есть по мере необходимости адаптировать и корректировать стратегию по Украине", — так Блинкен ответил на вопрос, допускают ли в США, что их оружие будет применяться против населённых пунктов вдали от границы с Харьковской областью.
Напомним, ВСУ получили от президента США Джо Байдена тайное разрешение на удары по территории России американским оружием. Сперва об этом сообщали лишь западные журналисты, но позже этот факт подтвердили и в Киеве. Идею легализовать обстрелы российской территории западным оружием также официально поддержали власти Польши, Швеции, Британии, Франции, Дании и Германии.
После этого мощное предупреждение для Запада озвучил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что техника альянса НАТО будет уничтожаться не только на Украине, но и в любой точке, откуда будут вестись атаки на Россию. Он также предупредил альянс, что участие натовских специалистов в конфликте может рассматриваться как casus belli (повод для объявления войны).