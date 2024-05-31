Блинкен не исключил, что дальность ударов ВСУ по России будет расти

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что дальность ударов американского оружия по территории России будет увеличиваться. Об этом он заявил на пресс-конференции в Праге по итогам неформального заседания глав МИД стран НАТО.

"Мы продолжим делать то, что делали. То есть по мере необходимости адаптировать и корректировать стратегию по Украине", — так Блинкен ответил на вопрос, допускают ли в США, что их оружие будет применяться против населённых пунктов вдали от границы с Харьковской областью.