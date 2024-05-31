Германия разрешила ВСУ атаковать немецким оружием цели на территории России

Правительство Германии сняло ограничения, связанные с использованием своего оружия, переданного украинской армии. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на пресс-секретаря Правительства Германии Штеффена Хебестрейта. По его словам, Киев "имеет право защищаться от российских атак". В Берлине убеждены, что их решение не нарушает международное право.

"Украина может использовать оружие для этой цели в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами, в том числе и поставляемое нами", — убеждён Хебестрейт.