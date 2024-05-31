Германия разрешила ВСУ атаковать немецким оружием цели на территории России
Bild: Германия сняла ограничения по использованию переданного ВСУ оружия
Правительство Германии сняло ограничения, связанные с использованием своего оружия, переданного украинской армии. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на пресс-секретаря Правительства Германии Штеффена Хебестрейта. По его словам, Киев "имеет право защищаться от российских атак". В Берлине убеждены, что их решение не нарушает международное право.
"Украина может использовать оружие для этой цели в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами, в том числе и поставляемое нами", — убеждён Хебестрейт.
Bild уточняет, что из всех поставленных Германией вооружений, наиболее вероятно, будут использоваться самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, которым принадлежит мировой рекорд — одна из них выстрелила активно-реактивным снарядом на 56 километров, и MARS-II — единственная РСЗО в Бундесвере, которая фактически является лицензионной копией американской M270 MLRS с незначительными доработками.
Ранее стало известно, что ВСУ получили от президента США Джо Байдена тайное разрешение на удары по территории России американским оружием. Сперва об этом сообщали лишь западные журналисты, но позже этот факт подтвердили и в Киеве.
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