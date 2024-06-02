В Белом доме заявили о нежелании Байдена провоцировать третью мировую

Президент США Джо Байден не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны и не стремится к конфликту с Россией. Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не стремимся к конфликту с Россией и другими ядерными державами", — подчеркнул он в интервью телекомпании ABC.