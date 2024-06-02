В Белом доме заявили о нежелании Байдена провоцировать третью мировую
Кирби: Байден не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны
Президент США Джо Байден не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны и не стремится к конфликту с Россией. Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы не стремимся к конфликту с Россией и другими ядерными державами", — подчеркнул он в интервью телекомпании ABC.
При этом представитель Белого дома вновь заявил, что Вашингтон разрешил Киеву бить "по военным объектам, орудийным позициям, перевалочным базам", которые российские войска используют для создания санитарной зоны.
Ранее стало известно, что ВСУ получили от президента США Джо Байдена тайное разрешение на удары по территории России американским оружием. Сперва об этом сообщали лишь западные журналисты, но позже этот факт подтвердили и в Киеве. А глава Госдепа Энтони Блинкен не исключил, что дальность ударов ВСУ по территории нашей страны будет расти. После этого мощное предупреждение для Запада озвучил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза подчеркнул, что техника НАТО будет уничтожаться не только на Украине, но и в любой точке, откуда будут вестись атаки на РФ. Он также предупредил альянс, что участие натовских специалистов в конфликте может рассматриваться как casus belli (повод для объявления войны).
Flickr / The White House