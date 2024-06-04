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Регион
3 июня, 22:53

Кирби: Украина понимает указания США по ограничениям географии ударов по РФ

Украинские власти понимают инструкции, полученные от Соединённых Штатов в рамках обсуждения географических ограничений на удары по территории России американским оружием. Соответствующее заявление на брифинге сделал координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

"Я готов подтвердить, что они понимают указания, которые им были даны", — ответил отставной адмирал журналистам.

Стало известно, кто убедил Байдена разрешить ВСУ наносить удары по России
Стало известно, кто убедил Байдена разрешить ВСУ наносить удары по России

Напомним, что американский лидер Джо Байден дал Украине добро на удары по России оружием США в конце мая. В Белом доме отметили, что ВСУ смогут атаковать на территории РФ огневые позиции, логистические базы и места расположения военных. Также Вашингтон готов обсуждать с Киевом расширение географии обстрелов. Комментируя недружественный шаг Белого дома, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрёк западной технике мгновенное уничтожение.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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