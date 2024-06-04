Кирби: Украина понимает указания США по ограничениям географии ударов по РФ

Украинские власти понимают инструкции, полученные от Соединённых Штатов в рамках обсуждения географических ограничений на удары по территории России американским оружием. Соответствующее заявление на брифинге сделал координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.