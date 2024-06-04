Кирби: Украина понимает указания США по ограничениям географии ударов по РФ
Украинские власти понимают инструкции, полученные от Соединённых Штатов в рамках обсуждения географических ограничений на удары по территории России американским оружием. Соответствующее заявление на брифинге сделал координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.
"Я готов подтвердить, что они понимают указания, которые им были даны", — ответил отставной адмирал журналистам.
Напомним, что американский лидер Джо Байден дал Украине добро на удары по России оружием США в конце мая. В Белом доме отметили, что ВСУ смогут атаковать на территории РФ огневые позиции, логистические базы и места расположения военных. Также Вашингтон готов обсуждать с Киевом расширение географии обстрелов. Комментируя недружественный шаг Белого дома, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрёк западной технике мгновенное уничтожение.
Flickr / The White House