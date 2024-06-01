Стало известно, кто убедил Байдена разрешить ВСУ наносить удары по России
Politico: Салливан и Блинкен убедили Байдена снять запрет на удары Украины по РФ
Зарубежные средства массовой информации рассказали, кто убедил действующего хозяина Белого дома Джо Байдена снять запрет на удары Вооружённых сил Украины вглубь территории России с использованием американского вооружения. Как передаёт Politico, значительную роль в этом сыграли советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и руководитель Государственного департамента Соединённых Штатов Энтони Блинкен.
"В Овальном кабинете Салливан утверждал, что Украина должна иметь возможность использовать американское оружие для отражения российских атак на Харьков специально для противоогневых целей", — говорится в материале.
Автор материала утверждает, что американский лидер встретился со своим советником 15 мая после визита в Вашингтон делегации из Верховной рады. Во время последней поездки украинские парламентарии пытались убедить руководство Соединённых Штатов в необходимости разрешить удары по России зарубежным оружием.
В итоге глава государства согласился с доводами Салливана и поручил ему совместно с Министерством обороны США приступить к "проработке изменений". На фоне этого в Киев с официальным визитом приезжал госсекретарь Энтони Блинкен, который после возвращения в Вашингтон 17 мая доложил хозяину Белого дома, что "Россия воспользовалась президентским запретом". Это, как утверждает газета, ещё раз убедило Байдена в необходимости снятия запрета.
Помимо того, в материале говорится, что американский лидер также испугался потери Харькова киевским режимом и впоследствии других важных территорий на востоке Незалежной. Также сообщается, что в связи с продвижением российских войск в Харьковской области о проработке снятия ограничений на использование произведённого в США оружия задумались и в Пентагоне.
Также в статье сообщается, что 13 мая Владимир Зеленский созванивался с министром обороны Соединённых Штатов Ллойдом Остином и главой Объединённого комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Во время этих переговоров Зеленский тоже требовал у Белого дома снять запреты на использование вооружений.
"После звонка Салливан, Остин и Браун согласились дать Байдену официальную рекомендацию о снятии ограничений со стороны США", — резюмирует издание.
Напомним, пару дней назад Life.ru писал, что украинские власти получили от Байдена тайное разрешение на удары по территории России американским оружием. Сообщалось, что хозяин Белого дома легализовал обстрелы РФ лишь вблизи участка фронта под Харьковом, где киевский режим терпит поражение за поражением.
Flickr / The White House