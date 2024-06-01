Зарубежные средства массовой информации рассказали, кто убедил действующего хозяина Белого дома Джо Байдена снять запрет на удары Вооружённых сил Украины вглубь территории России с использованием американского вооружения. Как передаёт Politico, значительную роль в этом сыграли советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и руководитель Государственного департамента Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

"В Овальном кабинете Салливан утверждал, что Украина должна иметь возможность использовать американское оружие для отражения российских атак на Харьков специально для противоогневых целей", — говорится в материале.

Автор материала утверждает, что американский лидер встретился со своим советником 15 мая после визита в Вашингтон делегации из Верховной рады. Во время последней поездки украинские парламентарии пытались убедить руководство Соединённых Штатов в необходимости разрешить удары по России зарубежным оружием.

В итоге глава государства согласился с доводами Салливана и поручил ему совместно с Министерством обороны США приступить к "проработке изменений". На фоне этого в Киев с официальным визитом приезжал госсекретарь Энтони Блинкен, который после возвращения в Вашингтон 17 мая доложил хозяину Белого дома, что "Россия воспользовалась президентским запретом". Это, как утверждает газета, ещё раз убедило Байдена в необходимости снятия запрета.

Помимо того, в материале говорится, что американский лидер также испугался потери Харькова киевским режимом и впоследствии других важных территорий на востоке Незалежной. Также сообщается, что в связи с продвижением российских войск в Харьковской области о проработке снятия ограничений на использование произведённого в США оружия задумались и в Пентагоне.

Также в статье сообщается, что 13 мая Владимир Зеленский созванивался с министром обороны Соединённых Штатов Ллойдом Остином и главой Объединённого комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Во время этих переговоров Зеленский тоже требовал у Белого дома снять запреты на использование вооружений.

"После звонка Салливан, Остин и Браун согласились дать Байдену официальную рекомендацию о снятии ограничений со стороны США", — резюмирует издание.