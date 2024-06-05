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Регион
5 июня, 19:28

Путин: Ответ на поставки дальнобойного оружия Киеву может быть асимметричным

В ответ Западу на поставки высокоточного дальнобойного оружия киевскому режиму Россия будет совершенствовать системы ПВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

Кроме того, по словам российского лидера, у РФ есть право направить оружие в регионы, откуда Москва может ударить по инфраструктуре стран, которые продолжают спонсировать Украину оружием.

"Это моветон": Путин опроверг угрозы западным лидерам после их решения поставлять Киеву вооружение
"Это моветон": Путин опроверг угрозы западным лидерам после их решения поставлять Киеву вооружение

Ранее Путин заявил, что иностранные военные советники и инструкторы уже присутствуют на Украине и несут потери. Кроме того, российский лидер добавил, что, несмотря на ситуацию с накачиванием Незалежной финансами, Москва продолжает поставлять газ Европе как через Украину, так и другими маршрутами, в том числе через "Турецкий поток".

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Life.ru

Александра Мышляева
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