Путин: Ответ на поставки дальнобойного оружия Киеву может быть асимметричным
В ответ Западу на поставки высокоточного дальнобойного оружия киевскому режиму Россия будет совершенствовать системы ПВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.
Кроме того, по словам российского лидера, у РФ есть право направить оружие в регионы, откуда Москва может ударить по инфраструктуре стран, которые продолжают спонсировать Украину оружием.
Ранее Путин заявил, что иностранные военные советники и инструкторы уже присутствуют на Украине и несут потери. Кроме того, российский лидер добавил, что, несмотря на ситуацию с накачиванием Незалежной финансами, Москва продолжает поставлять газ Европе как через Украину, так и другими маршрутами, в том числе через "Турецкий поток".
Life.ru