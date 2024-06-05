Путин: Ответ на поставки дальнобойного оружия Киеву может быть асимметричным

В ответ Западу на поставки высокоточного дальнобойного оружия киевскому режиму Россия будет совершенствовать системы ПВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.