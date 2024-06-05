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5 июня, 19:05

Путин: Иностранные военные советники на Украине уже несут потери

Военные советники и инструкторы из западных стран уже присутствуют на Украине и несут потери. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ. Он отметил, что европейские страны и Соединенные Штаты предпочитают замалчивать свои данные по потерям.

"С точки зрения наличия советников, здесь новизны никакой нет. Они присутствуют на территории Украины и, к сожалению для них, несут потери", — уточнил российский лидер.

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О том, что Россия в курсе западных наёмников в рядах ВСУ, Владимир Путин заявлял и ранее. В перехватах российские военные слышат иностранную речь, в том числе французскую, американскую и польскую.

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Марина Калегина
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