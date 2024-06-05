Путин оценил безвозвратные потери России и Украины как один к пяти

Безвозвратные потери украинской армии в пять раз превышают российские. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ. По словам российского лидера, именно этим фактом объясняется попытка провести тотальную мобилизацию на Украине.

"Если говорить о безвозвратных потерях, безвозвратные именно потери, то их соотношение — это один к пяти", — сказал Владимир Путин.