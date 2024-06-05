ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 18:27

Путин оценил безвозвратные потери России и Украины как один к пяти

Безвозвратные потери украинской армии в пять раз превышают российские. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ. По словам российского лидера, именно этим фактом объясняется попытка провести тотальную мобилизацию на Украине.

"Если говорить о безвозвратных потерях, безвозвратные именно потери, то их соотношение — это один к пяти", — сказал Владимир Путин.

Безвозвратные потери — это термин, который часто используется в военном деле. В это число входят убитые, без вести пропавшие и попавшие в плен.

Путин высказался о темпах мобилизации на Украине
Путин высказался о темпах мобилизации на Украине

Ранее Путин заявил, что трагедия на Украине началась с госпереворота в 2014 году и это стало началом войны. Кроме того, российский лидер отметил, что пролившаяся в Донбассе русская кровь — не водичка, чтобы закрывать на это глаза. При этом Путин настаивает: Россия не нападала на Украину, а защищалась, а Донецкая и Луганские народные республики имели полное право объявить о независимости.

Обложка ©

Life.ru

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ПМЭФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров