Путин оценил безвозвратные потери России и Украины как один к пяти
Безвозвратные потери украинской армии в пять раз превышают российские. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ. По словам российского лидера, именно этим фактом объясняется попытка провести тотальную мобилизацию на Украине.
"Если говорить о безвозвратных потерях, безвозвратные именно потери, то их соотношение — это один к пяти", — сказал Владимир Путин.
Безвозвратные потери — это термин, который часто используется в военном деле. В это число входят убитые, без вести пропавшие и попавшие в плен.
Ранее Путин заявил, что трагедия на Украине началась с госпереворота в 2014 году и это стало началом войны. Кроме того, российский лидер отметил, что пролившаяся в Донбассе русская кровь — не водичка, чтобы закрывать на это глаза. При этом Путин настаивает: Россия не нападала на Украину, а защищалась, а Донецкая и Луганские народные республики имели полное право объявить о независимости.
Life.ru