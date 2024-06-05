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5 июня, 17:58

Путин: Трагедия на Украине началась в 2014 году, и не Россия в этом виновата

Трагедия на Украине началась с госпереворота в 2014 году, и это стало началом войны. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит в эти минуты в Санкт-Петербурге.

"Все считают, что Россия начала войну на Украине, но никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с антиконституционного государственного переворота. Вот начало войны", — подчеркнул Путин.

Он также подчеркнул, что в этом госперевороте вины России нет.

Конгрессмен Мэсси признал участие США в госперевороте на Украине в 2014 году
Конгрессмен Мэсси признал участие США в госперевороте на Украине в 2014 году

Напомним, ранее в интервью журналисту Такеру Карлсону Путин подчёркивал, что госпереворот на Украине был осуществлён при содействии американского ЦРУ — и этот шаг с политической точки зрения стал колоссальной ошибкой.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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