Путин: Трагедия на Украине началась в 2014 году, и не Россия в этом виновата
Трагедия на Украине началась с госпереворота в 2014 году, и это стало началом войны. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит в эти минуты в Санкт-Петербурге.
"Все считают, что Россия начала войну на Украине, но никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с антиконституционного государственного переворота. Вот начало войны", — подчеркнул Путин.
Он также подчеркнул, что в этом госперевороте вины России нет.
Напомним, ранее в интервью журналисту Такеру Карлсону Путин подчёркивал, что госпереворот на Украине был осуществлён при содействии американского ЦРУ — и этот шаг с политической точки зрения стал колоссальной ошибкой.
Life.ru