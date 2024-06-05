Путин высказался о темпах мобилизации на Украине

ВСУ мобилизовывают около 30 тысяч человек в месяц, чтобы закрыть безвозвратные потери. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"По нашим данным, где-то 30 тысяч в месяц они набирают, в основном хватают на улицах. В прошлом месяце — 50–55 тысяч, но это не решает проблем. Потому что вся эта мобилизация идёт на восполнение потерь. Это такая кардинальная проблема", — отметил российский лидер.