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5 июня, 18:19

Путин высказался о темпах мобилизации на Украине

Путин: Мобилизация на Украине идёт только на восполнение потерь

ВСУ мобилизовывают около 30 тысяч человек в месяц, чтобы закрыть безвозвратные потери. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"По нашим данным, где-то 30 тысяч в месяц они набирают, в основном хватают на улицах. В прошлом месяце — 50–55 тысяч, но это не решает проблем. Потому что вся эта мобилизация идёт на восполнение потерь. Это такая кардинальная проблема", — отметил российский лидер.

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Вино и рестораны: Пока на Украине бушует мобилизация, Арахамия прогуливается по Амстердаму

Ранее Путин заявил, что трагедия на Украине началась с госпереворота в 2014 году и это стало началом войны. Кроме того, российский лидер отметил, что пролившаяся в Донбассе русская кровь — не водичка, чтобы закрывать на это глаза. При этом Путин настаивает: Россия не нападала на Украину, а защищалась, Донецкая и Луганская народные республики имели полное право объявить о независимости.

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Life.ru

Марина Калегина
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