Вино и рестораны: Пока на Украине бушует мобилизация, Арахамия прогуливается по Амстердаму
Главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию заметили в Амстердаме
Давида Арахамию заметили в Амстердаме. Обложка © Telegram / Анатолий Шарий
Нардепа Украины и руководителя фракции "Слуга народа" Верховной рады Давида Арахамию заметили в Амстердаме. Он прогуливался и посещал рестораны на фоне того, как рядовых граждан Незалежной ограничили в праве покинуть страну и лишили возможности получения консульских услуг за рубежом. Об этом сообщил украинский блогер и политический обозреватель Анатолий Шарий.
"Арахамия волонтёрит в Амстердаме", — написал он в личном телеграм-канале.
Напомним, что параллельно этому нардеп Незалежной Марьяна Безуглая призвала отказаться от гражданства украинцев, которые укрываются от киевского режима за границей, чтобы не оказаться мобилизованными. По её словам, люди, отказавшиеся встать на воинский учёт, обязаны сдать свои государственные паспорта.