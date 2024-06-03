Вино и рестораны: Пока на Украине бушует мобилизация, Арахамия прогуливается по Амстердаму

Нардепа Украины и руководителя фракции "Слуга народа" Верховной рады Давида Арахамию заметили в Амстердаме. Он прогуливался и посещал рестораны на фоне того, как рядовых граждан Незалежной ограничили в праве покинуть страну и лишили возможности получения консульских услуг за рубежом. Об этом сообщил украинский блогер и политический обозреватель Анатолий Шарий.