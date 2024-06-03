На Украине призвали "сдать паспорта" всех сбежавших за границу

Народный депутат Незалежной Марьяна Безуглая призвала сменить гражданство украинцев, которые скрылись от мобилизации за границей. По её словам, люди, отказывающиеся встать на воинский учёт, должны "сдать паспорта". С таким заявлением она выступила в эфире местного телеканала.

Депутат отметила, что бежавшие за границу люди "сделали свой выбор". Так она ответила на вопрос о том, готова ли потерять 11 миллионов граждан. А её коллега Юлия Клименко даже заявила, что уехавших украинцев вскоре объявят в розыск и предъявят обвинения по уголовным статьям.