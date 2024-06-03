На Украине призвали "сдать паспорта" всех сбежавших за границу
Нардеп Безуглая призвала уехавших из страны украинцев отказаться от гражданства
Народный депутат Незалежной Марьяна Безуглая призвала сменить гражданство украинцев, которые скрылись от мобилизации за границей. По её словам, люди, отказывающиеся встать на воинский учёт, должны "сдать паспорта". С таким заявлением она выступила в эфире местного телеканала.
"Пусть сдаёт украинский паспорт, берёт другой", — подчеркнула Безуглая.
Депутат отметила, что бежавшие за границу люди "сделали свой выбор". Так она ответила на вопрос о том, готова ли потерять 11 миллионов граждан. А её коллега Юлия Клименко даже заявила, что уехавших украинцев вскоре объявят в розыск и предъявят обвинения по уголовным статьям.
Недавно более 40 бежавших от мобилизации украинцев погибли при попытке проникнуть на территорию ЕС. Они решили пересечь границу в горной местности. В Госпогранслужбе отметили, что реальное число смертей может быть больше. Как рассказывал Life.ru, 9 мая Владимир Зеленский продлил военное положение на Украине в 11-й раз. Кроме того, в Верховной раде решили мобилизовать осуждённых за нетяжкие преступления, а украинское МО выпустило приказ, согласно которому в армию могут отправиться люди с психическими нарушениями, ВИЧ, раком и другими тяжёлыми болезнями.
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