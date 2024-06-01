На Украине сообщили о гибели десятков уклонистов, пытавшихся сбежать из страны

Более 40 скрывающихся от мобилизации украинцев погибли при попытке сбежать с территории своей родной страны через горы и реки на границе. Об этом в социальных сетях рассказали представители Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В сообщении говорится, что пограничники насчитали уже 45 уклонистов, погибших во время преодоления естественных препятствий. В то же время сотрудники ведомства подчеркнули, что это только подтверждённая информация, а реальное число смертей может быть больше.