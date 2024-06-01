На Украине сообщили о гибели десятков уклонистов, пытавшихся сбежать из страны
Госпогранслужба Украины: Более 40 человек погибло при попытке сбежать из страны
Более 40 скрывающихся от мобилизации украинцев погибли при попытке сбежать с территории своей родной страны через горы и реки на границе. Об этом в социальных сетях рассказали представители Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
В сообщении говорится, что пограничники насчитали уже 45 уклонистов, погибших во время преодоления естественных препятствий. В то же время сотрудники ведомства подчеркнули, что это только подтверждённая информация, а реальное число смертей может быть больше.
Украинские чиновники рассказали, что обычно трупы находят в реках и горах на границе со странами Европейского союза. Только за прошлый месяц погибло более десяти человек, которые пытались переплыть реку Тису. Стоит отметить, что в Госпогранслужбе Незалежной таких граждан назвали "жертвами авантюризма или трусости".
Напомним, 9 мая Владимир Зеленский подписал закон о продлении мобилизации и военного положения на Украине. Это уже 11-е продление после начала конфликта. Помимо того, Верховная рада приняла закон о мобилизации осуждённых за нетяжкие преступления, а украинское военное ведомство выпустило приказ, согласно которому годными к воинской службе признали людей с рядом психических заболеваний, раком, ВИЧ и другими болезнями.
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