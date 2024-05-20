Власти Украины начали пугать медведями пытающихся покинуть страну уклонистов

Государственная пограничная служба Украины предупредила об увеличении количества медведей на границе с Румынией. Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-канале.

В публикации говорится, что недавно пограничники нашли на остатках снега следы косолапого и разбросанные по местности вещи. По их словам, находятся желающие незаконно пересечь границу в этом месте, несмотря на то что большинство горных маршрутов закрыто.

Обнаруженные на румынско-украинской границе следы медведя. Обложка © Telegram / ДПСУ | Держприкордонслужба

В ведомстве рассказали, что те, кто пытается сбежать с территории Украины, направляются в Румынию через высокогорье. При этом "туристы" берут с собой немало вещей.

"А когда носилки становится тяжелее нести, их просто бросают в лесу. Среди оставленного часто есть пища, что и становится причиной увеличения случаев появления диких зверей", — сообщили в Погранслужбе Украины.

В связи с этим пограничники предостерегли украинцев от подобных маршрутов и сообщили, что это может быть опасно для жизни. Стоит отметить, что обычно к таким отчаянным действиям прибегают подлежащие мобилизации украинцы, которые не желают умирать за киевский режим и пытаются покинуть страну.