Отобрали оружие и сбежали: На границе Украины и Румынии уклонисты устроили "бой" с пограничником

Уклонисты напали на украинского пограничника в Закарпатской области, после чего сбежали в Румынию. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола. Как он уточнил, двое его соотечественников не отреагировали на предупредительные выстрелы, а потом и вовсе отобрали у военного оружие.

"Вместо того чтобы остановиться, нарушители напали на пограничника и отобрали у него пистолет "Форт-12Р", — написал Глагола в телеграм-канале.