Отобрали оружие и сбежали: На границе Украины и Румынии уклонисты устроили "бой" с пограничником
Журналист Глагола: Украинцы отобрали оружие у пограничника и сбежали в Румынию
Уклонисты напали на украинского пограничника в Закарпатской области, после чего сбежали в Румынию. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола. Как он уточнил, двое его соотечественников не отреагировали на предупредительные выстрелы, а потом и вовсе отобрали у военного оружие.
"Вместо того чтобы остановиться, нарушители напали на пограничника и отобрали у него пистолет "Форт-12Р", — написал Глагола в телеграм-канале.
После этого беглецы пять раз смогли выстрелить в сторону силовика, но не попали. А к моменту прибытия подмоги украинцев-беглецов уже не было. Им с оружием удалось скрыться. В настоящее время ведётся расследование инцидента.
Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что ежедневно страну пытаются покинуть нелегально около 10 человек. Зная об этом, пограничники даже обеспокоились за убегающих украинцев, предупредив, что на маршруте в Румынию их могут поджидать медведи, поскольку дорога идёт через высокогорье, а хищников привлекает запах еды, которую берут с собой уклонисты.
Напомним, в апреле Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине, который, в частности, предусматривает призыв всех мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Также недавно Рада приняла закон о мобилизации осуждённых за нетяжкие преступления, а Минобороны Незалежной опубликовало приказ о признании годными к воинской службе людей с рядом психических заболеваний, раком, ВИЧ и другими болезнями.
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