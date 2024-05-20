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Регион
20 мая, 10:12

На Украине при попытке сбежать из страны мобилизовали известного баскетболиста

Баскетболиста Заплотинского мобилизовали после неудачной попытки покинуть Украину

Вадим Заплотинский. Обложка © Telegram / БК "Київ-Баскет"

Вадим Заплотинский. Обложка © Telegram / БК "Київ-Баскет"

Одного из ведущих украинских баскетболистов задержали при попытке бегства из страны и мобилизовали. Как сообщают СМИ и бывший президент Федерации баскетбола Киева Максим Сергеев, речь идёт о защитнике "Киев-Баскета" 26-летнем Вадиме Заплотинском.

"Один из игроков "Киев-Баскета", передвигавшийся через горы в сторону соседней страны, был задержан пограничной службой", — написал Сергеев в соцсетях.

По данным украинских СМИ, 12 мая баскетболиста задержали за попытку нелегально пересечь границу в районе Буковины, граничащей с Румынией. После этого Заплотинского мобилизовали. Сергеев же отметил, что спортсмена уже доставили в учебный центр Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Уроженец Киевской области Вадим Заплотинский в минувшем сезоне чемпионата Украины выступал за "Киев-Баскет" на позиции лёгкого форварда. По итогам чемпионата он был признан лучшим игроком, а его команда стала бронзовым призёром.

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Напомним, в апреле Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине, который, в частности, предусматривает призыв всех мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Также недавно Рада приняла закон о мобилизации осуждённых за нетяжкие преступления, а Минобороны Незалежной опубликовало приказ о признании годными к воинской службе людей с рядом психических заболеваний, раком, ВИЧ и другими болезнями.

Наталья Исакова
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