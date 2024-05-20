На Украине при попытке сбежать из страны мобилизовали известного баскетболиста

Одного из ведущих украинских баскетболистов задержали при попытке бегства из страны и мобилизовали. Как сообщают СМИ и бывший президент Федерации баскетбола Киева Максим Сергеев, речь идёт о защитнике "Киев-Баскета" 26-летнем Вадиме Заплотинском.

"Один из игроков "Киев-Баскета", передвигавшийся через горы в сторону соседней страны, был задержан пограничной службой", — написал Сергеев в соцсетях.

По данным украинских СМИ, 12 мая баскетболиста задержали за попытку нелегально пересечь границу в районе Буковины, граничащей с Румынией. После этого Заплотинского мобилизовали. Сергеев же отметил, что спортсмена уже доставили в учебный центр Десантно-штурмовых войск ВСУ.