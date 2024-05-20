На Украине военкоматы разыскивают почти 100 тысяч уклонистов

По данным украинской полиции, больше всего обращений от военкоматов с начала этого года было в Днепропетровской области — там была передана информация о более чем 38 тысячах уклонистов. Из них были найдены и доставлены в ТЦК 5511 человек. Ещё порядка девяти тысяч запросов зафиксировано в Черниговской области, из них 1429 человек были найдены, в Харьковской области — 4664 обращений, из них в военкоматы привели 1954 уклонистов. При этом ответ на запрос пока не получен от правоохранителей в Киевской, Одесской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Черкасской, Сумской, а также Черновицкой областях.