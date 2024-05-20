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20 мая, 09:16

На Украине военкоматы разыскивают почти 100 тысяч уклонистов

"Обозреватель": На Украине ТЦК передали запросы на поиски 94,5 тысячи уклонистов

Военкоматы по всей Украине передали в полицию запросы о поисках 94,5 тысячи уклонистов. Об этом сообщает украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на Нацполицию.

"Военкомы передали в Нацполицию Украины информацию о 94,5 тысячи человек, уклоняющихся от явки в территориальные центры комплектования (ТЦК). <...> Из них 20 031 были найдены и доставлены в ТЦК", — говорится в материале.

По данным украинской полиции, больше всего обращений от военкоматов с начала этого года было в Днепропетровской области — там была передана информация о более чем 38 тысячах уклонистов. Из них были найдены и доставлены в ТЦК 5511 человек. Ещё порядка девяти тысяч запросов зафиксировано в Черниговской области, из них 1429 человек были найдены, в Харьковской области — 4664 обращений, из них в военкоматы привели 1954 уклонистов. При этом ответ на запрос пока не получен от правоохранителей в Киевской, Одесской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Черкасской, Сумской, а также Черновицкой областях.

Ранее Life.ru писал, что после вступления в силу закона о новых правилах мобилизации улицы украинских городов сильно опустели. Так, 18 мая в стране объявили "днём тишины".

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Недавно Владимир Зеленский подписал закон о продлении мобилизации и военного положения на Украине. Это уже 11-е продление после начала конфликта. Также Рада приняла закон о мобилизации осуждённых за нетяжкие преступления, а Минобороны Незалежной опубликовало приказ о признании годными к воинской службе людей с рядом психических заболеваний, раком, ВИЧ и другими болезнями. Напомним, Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине в середине апреля.

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ТАСС / Михаил Почуев

Наталья Исакова
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