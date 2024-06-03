На Украине вскрыли масштабную схему вывоза органов за границу, в ней участвовал даже замминистра

На Украине разоблачили масштабную схему вывоза органов и других анатомических материалов человека за границу. Среди участников группы чёрных трансплантологов был даже заместитель министра здравоохранения Незалежной. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Преступная группа состояла из 11 человек, в неё входил экс-заместитель министра здравоохранения Украины, его имя пока не разглашается, врачи Центральной киевской больницы и ряда других клиник", — заявил источник издания.

Организаторы схемы незаконно извлекали органы, их части, клетки у пациентов, находящихся в беспомощном состоянии. Затем анатомические материалы продавали. Всем участникам преступной группы сообщили о подозрении по трём статьям Уголовного кодекса. Им грозит до 12 лет лишения свободы.