На Украине вскрыли масштабную схему вывоза органов за границу, в ней участвовал даже замминистра
На Украине разоблачили масштабную схему вывоза органов за границу
На Украине разоблачили масштабную схему вывоза органов и других анатомических материалов человека за границу. Среди участников группы чёрных трансплантологов был даже заместитель министра здравоохранения Незалежной. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Преступная группа состояла из 11 человек, в неё входил экс-заместитель министра здравоохранения Украины, его имя пока не разглашается, врачи Центральной киевской больницы и ряда других клиник", — заявил источник издания.
Организаторы схемы незаконно извлекали органы, их части, клетки у пациентов, находящихся в беспомощном состоянии. Затем анатомические материалы продавали. Всем участникам преступной группы сообщили о подозрении по трём статьям Уголовного кодекса. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
На Украине чёрные трансплантологи засветились ещё осенью 2014-го, но особенно — в ходе Дебальцевской операции, когда Киев бросил умирать тысячи своих солдат. Чем не преминули воспользоваться "стервятники в халатах". Позже, уже в 2022–2023 годах, чёрные трансплантологи тоже прибывали туда, где украинские войска несли колоссальные потери. Постпред России при ООН Василий Небензя предупреждал, что на Украине набирает обороты незаконная торговля человеческими органами, жертвами которой во многих случаях становятся именно украинцы.