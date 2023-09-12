Небензя потребовал на Совбезе ООН пресечь кровавый бизнес по торговле органами украинцев
Постпред РФ при ООН Небензя: Киев покрывает чёрных трансплантологов на Украине
На Украине набирает обороты незаконная торговля человеческими органами, жертвой которой во многих случаях становятся именно украинцы, а новые законодательные инициативы Киева этому лишь способствуют. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Украинцы также становятся жертвами торговли органами. Свидетельств о том, что в стране процветает чёрная трансплантология, становится всё больше", — сообщил он во время заседания Совбеза ООН на тему поставок западного вооружения Украине и потребовал вмешаться в ситуацию.
Дипломат обратил внимание на то, что на Украине формируется законодательная основа, которая способствует развитию чёрной трансплантологии. В частности, он отметил закон "О регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека", который позволяет проводить трансплантацию по одному только письменному согласию донора или его родных, даже не заверенному у нотариуса. И для этого не нужна проверка подписей под согласием на подлинность. А ещё была законодательно облегчена процедура по изъятию органов у мертвецов, которые при жизни не давали согласия стать донорами. Также постпред РФ при ООН отметил, что по сути принятые Киевом законы позволяют забирать органы для трансплантации и у детей.
Исходя из всего вышеперечисленного, Небензя озвучил вывод: Правительство Украины крышует кровавое дело. А вот беспокойства западных партнёров на этот счёт, по его мнению, ждать не стоит.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев в разборе украинцев на запчасти для европейцев. А президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что детей из Незалежной вывозят на Запад в качестве доноров органов.
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