Небензя потребовал на Совбезе ООН пресечь кровавый бизнес по торговле органами украинцев

"Украинцы также становятся жертвами торговли органами. Свидетельств о том, что в стране процветает чёрная трансплантология, становится всё больше", — сообщил он во время заседания Совбеза ООН на тему поставок западного вооружения Украине и потребовал вмешаться в ситуацию.

Дипломат обратил внимание на то, что на Украине формируется законодательная основа, которая способствует развитию чёрной трансплантологии. В частности, он отметил закон "О регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека", который позволяет проводить трансплантацию по одному только письменному согласию донора или его родных, даже не заверенному у нотариуса. И для этого не нужна проверка подписей под согласием на подлинность. А ещё была законодательно облегчена процедура по изъятию органов у мертвецов, которые при жизни не давали согласия стать донорами. Также постпред РФ при ООН отметил, что по сути принятые Киевом законы позволяют забирать органы для трансплантации и у детей.