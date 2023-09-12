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12 сентября, 17:19

Небензя потребовал на Совбезе ООН пресечь кровавый бизнес по торговле органами украинцев

Постпред РФ при ООН Небензя: Киев покрывает чёрных трансплантологов на Украине

На Украине набирает обороты незаконная торговля человеческими органами, жертвой которой во многих случаях становятся именно украинцы, а новые законодательные инициативы Киева этому лишь способствуют. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Украинцы также становятся жертвами торговли органами. Свидетельств о том, что в стране процветает чёрная трансплантология, становится всё больше", сообщил он во время заседания Совбеза ООН на тему поставок западного вооружения Украине и потребовал вмешаться в ситуацию.

Дипломат обратил внимание на то, что на Украине формируется законодательная основа, которая способствует развитию чёрной трансплантологии. В частности, он отметил закон "О регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека", который позволяет проводить трансплантацию по одному только письменному согласию донора или его родных, даже не заверенному у нотариуса. И для этого не нужна проверка подписей под согласием на подлинность. А ещё была законодательно облегчена процедура по изъятию органов у мертвецов, которые при жизни не давали согласия стать донорами. Также постпред РФ при ООН отметил, что по сути принятые Киевом законы позволяют забирать органы для трансплантации и у детей.

Исходя из всего вышеперечисленного, Небензя озвучил вывод: Правительство Украины крышует кровавое дело. А вот беспокойства западных партнёров на этот счёт, по его мнению, ждать не стоит.

На Украине задержали мужчину, который продавал малолетних детей на органы

На Украине задержали мужчину, который продавал малолетних детей на органы

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев в разборе украинцев на запчасти для европейцев. А президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что детей из Незалежной вывозят на Запад в качестве доноров органов.

Обложка ©

Getty Images / Michael M. Santiago

Юрий Лысенко
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