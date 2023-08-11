Лукашенко: Детей с Украины вывозят на Запад в качестве доноров органов
Детей с Украины вывозят на Запад в качестве доноров органов. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал это реальной проблемой и рекомендовал западным политикам вмешаться.
"Детишек с Украины вывозят. Расчленяют и достают органы. Вот с теми пусть разберутся", — цитирует Лукашенко агентство БелТА.
Белорусский лидер добавил, что у него нет переживаний из-за зарубежной критики оздоровления детей из Донбасса в Белоруссии.
Ранее представитель Всемирного конгресса семей в России и СНГ Алексей Комов заявил о том, что с Украины налажен поток детей в Европу. По его словам, на Западе на этом зарабатывают заинтересованные лица.