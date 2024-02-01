В Луганской Народной Республике силовики обнаружили доказательства работы чёрных трансплантологов в рядах Вооружённых сил Украины. Различные документы и свидетельства были найдены в Северодонецке. Об этом сообщили представители силовых структур республики.

"На освобождённых территориях нам попали в руки довольно интересные документы, которые свидетельствуют о том, что трансплантация органов на Украине была поставлена на поток", — рассказали представители силовых структур РИА "Новости".

По их словам, в Северодонецке были обнаружены бланки заявлений-согласий на извлечение гомотрансплантатов, которые якобы заполняли украинские военнослужащие в 2022 году. Примечательно, что все документы были сделаны одним почерком, тогда как на бланках на месте подписи донора стоял одинаковый штамп-подпись. Такие документы солдаты заполняли при прохождении медкомиссии. Выяснилось, что подписи бойцы лично не ставили, это делали за них. Самое интересное, что военнослужащие могли и не знать о существовании такого согласия.

Чаще всего чёрные трансплантологи работали на территориях Рубежного, Северодонецка и его окрестностей весной 2022 года. Тогда работники местного морга находили тела украинских военных со следами изъятия органов. Отмечается, что органы медработники удаляли у раненых солдат, которых привозили в городскую больницу, после чего тела складировали и утилизировали. По словам одного из медиков, работавших в то время на этих территориях, в больницу часто приезжали иностранные граждане на операционных машинах с охраной, которая передвигалась на бронированных авто. Они могли быть причастны к вскрытиям.