Путин заявил, что Россия не нападала на Украину, а защищалась

Донецкая и Луганские народные республики имели полное право объявить о независимости, оно гарантировано Международным судом ООН, а Россия имела право оказать помощь Донбассу. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"Мы не напали, мы защищались. Чтобы всем было понятно. Первый шаг к войне сделали те, кто поощрял госпереворот, кровавый, антиконституционный", — сказал российский лидер.