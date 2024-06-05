Путин заявил, что Россия не нападала на Украину, а защищалась
Донецкая и Луганские народные республики имели полное право объявить о независимости, оно гарантировано Международным судом ООН, а Россия имела право оказать помощь Донбассу. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.
"Мы не напали, мы защищались. Чтобы всем было понятно. Первый шаг к войне сделали те, кто поощрял госпереворот, кровавый, антиконституционный", — сказал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что трагедия на Украине началась с госпереворота в 2014 году и это стало началом войны. Кроме того, российский лидер отметил, что пролившаяся в Донбассе русская кровь — не водичка, чтобы закрывать на это глаза.
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