ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 18:13

Путин заявил, что Россия не нападала на Украину, а защищалась

Донецкая и Луганские народные республики имели полное право объявить о независимости, оно гарантировано Международным судом ООН, а Россия имела право оказать помощь Донбассу. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"Мы не напали, мы защищались. Чтобы всем было понятно. Первый шаг к войне сделали те, кто поощрял госпереворот, кровавый, антиконституционный", — сказал российский лидер.

Путин заявил, что пролившаяся в Донбассе русская кровь — не водичка
Путин заявил, что пролившаяся в Донбассе русская кровь — не водичка

Ранее Путин заявил, что трагедия на Украине началась с госпереворота в 2014 году и это стало началом войны. Кроме того, российский лидер отметил, что пролившаяся в Донбассе русская кровь — не водичка, чтобы закрывать на это глаза.

За главными новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) следите в специальном разделе Life.ru.

Обложка ©

Life.ru

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ПМЭФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров