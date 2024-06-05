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Регион
5 июня, 18:07

Путин заявил, что пролившаяся в Донбассе русская кровь — не водичка

Пролившаяся в Донбассе русская кровь — не водичка, чтобы закрывать на это глаза. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на встрече с главами мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.

"Мне когда-то бывший канцлер сказала: знаешь, мы в Косово действовали тогда без решения СБ ООН, но там же восемь лет проливалась кровь. А здесь, когда проливалась кровь русских людей в Донбассе, — это что, не кровь, а водичка, что ли?" — подчеркнул Путин.

Путин заявил, что пролившаяся в Донбассе русская кровь — не водичка. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Также в ходе общения с представителями СМИ Путин подчеркнул, что трагедия на Украине началась с госпереворота в 2014 году и именно это стало началом войны.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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