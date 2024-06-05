ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 18:21

"Это моветон": Путин опроверг угрозы западным лидерам после их решения поставлять Киеву вооружение

Путин: Россия никому не угрожает, тем более главе другого государства

Россия не угрожает лидерам западных стран, которые приняли решение поставлять Украине вооружение, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ. Так он ответил на вопрос о том, поступали ли угрозы со стороны Москвы канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

"Почему мы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем. Тем более главе другого государства. Это моветон, нехороший тон", — сказал президент.

При этом российский лидер отметил, что у государства есть определённая позиция по вопросам, связанным в том числе с финансированием киевского режима.

Путин заявил, что Россия будет работать с любым президентом, которого изберут американцы
Путин заявил, что Россия будет работать с любым президентом, которого изберут американцы

Напомним, сегодня Путин проводит встречу с зарубежными журналистами в "Лахта-центре" в Санкт-Петербурге. В начале мероприятия российский лидер отметил, что власти США совершают ошибки одну за другой, причём не только в международной политике, но и в экономической. Он также заявил, что Россия и Белоруссия решают сложности в отношениях, исходя из интересов двух народов. Кроме того, президент вспомнил страшные времена ДНР. По его словам, пролившаяся в Донбассе русская кровь — не водичка, чтобы закрывать на это глаза.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Германия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ПМЭФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров