"Это моветон": Путин опроверг угрозы западным лидерам после их решения поставлять Киеву вооружение
Путин: Россия никому не угрожает, тем более главе другого государства
Россия не угрожает лидерам западных стран, которые приняли решение поставлять Украине вооружение, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ. Так он ответил на вопрос о том, поступали ли угрозы со стороны Москвы канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.
"Почему мы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем. Тем более главе другого государства. Это моветон, нехороший тон", — сказал президент.
При этом российский лидер отметил, что у государства есть определённая позиция по вопросам, связанным в том числе с финансированием киевского режима.
Напомним, сегодня Путин проводит встречу с зарубежными журналистами в "Лахта-центре" в Санкт-Петербурге. В начале мероприятия российский лидер отметил, что власти США совершают ошибки одну за другой, причём не только в международной политике, но и в экономической. Он также заявил, что Россия и Белоруссия решают сложности в отношениях, исходя из интересов двух народов. Кроме того, президент вспомнил страшные времена ДНР. По его словам, пролившаяся в Донбассе русская кровь — не водичка, чтобы закрывать на это глаза.
Life.ru