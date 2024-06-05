"Это моветон": Путин опроверг угрозы западным лидерам после их решения поставлять Киеву вооружение

Россия не угрожает лидерам западных стран, которые приняли решение поставлять Украине вооружение, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ. Так он ответил на вопрос о том, поступали ли угрозы со стороны Москвы канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

"Почему мы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем. Тем более главе другого государства. Это моветон, нехороший тон", — сказал президент.