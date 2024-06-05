Путин: Власти США совершают ошибки одну за другой

Власти США совершают ошибки одну за другой, причём не только в международной политике, но и в экономической. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"Не только в сфере международной политики, во внутренней политике, но и в экономической политике сегодняшняя администрация США совершает одну ошибку за другой, одну за другой. Даже иногда удивляешься, когда смотришь", — отметил российский лидер.