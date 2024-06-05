Путин заявил, что Россия будет работать с любым президентом, которого изберут американцы

По большому счёту России всё равно, кто будет занимать кресло главы Белого дома — будь то нынешний американский лидер — 81-летний Джо Байден или же его предшественник Дональд Трамп. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"Если по большому счёту, нам всё равно [кто будет президентом США]. Сказать, что мы полагаем, что после выборов что-то изменится, я бы так не сказал, мы думаем, что ничего не произойдёт. Но то, что в Штатах происходит в ходе внутриполитической борьбы: они сжигают себя изнутри, своё государство, свою политическую систему", — указал российский лидер, добавив, что своё мнимое лидерство в сфере демократии они сжигают на корню.