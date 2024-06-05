Путин заявил, что Россия будет работать с любым президентом, которого изберут американцы
Путин: России всё равно, кто будет президентом США — Байден или Трамп
По большому счёту России всё равно, кто будет занимать кресло главы Белого дома — будь то нынешний американский лидер — 81-летний Джо Байден или же его предшественник Дональд Трамп. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.
"Если по большому счёту, нам всё равно [кто будет президентом США]. Сказать, что мы полагаем, что после выборов что-то изменится, я бы так не сказал, мы думаем, что ничего не произойдёт. Но то, что в Штатах происходит в ходе внутриполитической борьбы: они сжигают себя изнутри, своё государство, свою политическую систему", — указал российский лидер, добавив, что своё мнимое лидерство в сфере демократии они сжигают на корню.
Президент подчеркнул, что для Москвы конечный результат большого значения не имеет, Россия будет работать с любым лидером, которого изберут американцы.
Кстати, не исключено, что Трампа могут убить перед выборами. О такой вероятности недавно заявил американский журналист Такер Карлсон. Напомним, выборы в США пройдут 4 ноября. Бывшему президенту удалось набрать нужное количество голосов делегатов для того, чтобы баллотироваться от республиканцев. При этом и представитель Демократической партии Байден тоже получил достаточное число голосов. Путин, кстати, ранее уже заявлял о готовности Кремля работать с любым президентом США.
Life.ru