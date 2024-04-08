"На его стороне — элита и воротилы": Американист рассказал, кто поддержит Байдена на выборах в США
Американист Мизин: Трампа поддерживают простые американцы, а Байдена — элита
В преддверии президентских выборов в США нарастает серьёзный раскол в обществе. На стороне демократа Джо Байдена — вся американская элита, а вот республиканцу Дональду Трампу, вероятнее, стоит рассчитывать на поддержку непривередливых избирателей. Таким мнением поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН имени Примакова Виктор Мизин.
"Трампа поддерживают простые американцы, может быть, с более низким уровнем образования. Военные, представители силовых структур и производственного бизнеса, а не волки с Уолл-стрит и финансовые воротилы. <...> На стороне демократов — элита, подавляющее большинство, процентов 80, академического сообщества, Голливуд и большинство СМИ", — пояснил американист в беседе с aif.ru.
Эксперт также обратил внимание на то, что серьёзные экономические проблемы в Штатах привели к падению рейтинга Байдена. Тем не менее его сторонники работают не над повышением популярности действующего президента, а над очернением репутации Трампа. Так, к примеру, все основные американские СМИ, подконтрольные демократам, сегодня старательно изображают бывшего американского лидера "исчадием ада, который устроит массовые посадки и приведёт к концу демократии", резюмировал Мизин.
Напомним, выборы президента США пройдут 4 ноября. Ранее Life.ru писал, что Дональду Трампу удалось набрать нужное количество голосов делегатов для того, чтобы баллотироваться от республиканцев. Представитель Демократической партии Байден тоже получил достаточное число голосов. Президент России Владимир Путин заявлял о готовности Кремля работать с любым президентом США. Однако для Москвы, по его словам, гораздо предпочтительнее Байден.
ТАСС / Mike Roemer, Mark Schiefelbein