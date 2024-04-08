"На его стороне — элита и воротилы": Американист рассказал, кто поддержит Байдена на выборах в США

В преддверии президентских выборов в США нарастает серьёзный раскол в обществе. На стороне демократа Джо Байдена — вся американская элита, а вот республиканцу Дональду Трампу, вероятнее, стоит рассчитывать на поддержку непривередливых избирателей. Таким мнением поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН имени Примакова Виктор Мизин.

"Трампа поддерживают простые американцы, может быть, с более низким уровнем образования. Военные, представители силовых структур и производственного бизнеса, а не волки с Уолл-стрит и финансовые воротилы. <...> На стороне демократов — элита, подавляющее большинство, процентов 80, академического сообщества, Голливуд и большинство СМИ", — пояснил американист в беседе с aif.ru.