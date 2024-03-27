СМИ узнали, что Байден боится проиграть на выборах и поэтому часто звонит Обаме
NYT: Байден звонит Обаме за советами из-за опасения проиграть на выборах в США
Джо Байден и Барак Обама. Обложка © Getty Images / Nathan Posner, Pete Souza
Президент США Джо Байден взволнован из-за возможного проигрыша на выборах, которые пройдут в ноябре 2024 года. Именно поэтому политик постоянно находится на связи с бывшим главой Белого дома Бараком Обамой. Действующий глава государства звонит тому ради получения советов, пишет газета The New York Times.
По информации издания, Байден всё чаще стал разговаривать с Обамой по телефону, чтобы обсудить предвыборную кампанию. В свою очередь бывший президент США звонит высокопоставленным консультантам предвыборного штаба действующего президента и руководителю аппарата сотрудников Белого дома Джеффу Зинтсу. С ними политик обсуждает стратегию и даёт необходимые рекомендации.
Один из помощников действующего лидера Соединённых Штатов пояснил, что Обама всегда обеспокоен проигрышем Байдена и готов оказывать ему поддержку. Так, например, в 2015 году Байден хотел выставить свою кандидатуру против Дональда Трампа на состоявшихся в 2016 году выборах, однако был вынужден отказаться от этой идеи и уступить место Хиллари Клинтон, которую Белый дом посчитал более сильным кандидатом.
А ранее Life.ru писал, выборы президента США пройдут 4 ноября. Дональду Трампу удалось набрать нужное количество голосов делегатов для того, чтобы баллотироваться от республиканцев. Представитель Демократической партии Байден тоже получил достаточное число голосов. Президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности Кремля работать с любым президентом США. Однако для Москвы, по его словам, гораздо предпочтительнее Байден.