СМИ узнали, что Байден боится проиграть на выборах и поэтому часто звонит Обаме

Президент США Джо Байден взволнован из-за возможного проигрыша на выборах, которые пройдут в ноябре 2024 года. Именно поэтому политик постоянно находится на связи с бывшим главой Белого дома Бараком Обамой. Действующий глава государства звонит тому ради получения советов, пишет газета The New York Times.

По информации издания, Байден всё чаще стал разговаривать с Обамой по телефону, чтобы обсудить предвыборную кампанию. В свою очередь бывший президент США звонит высокопоставленным консультантам предвыборного штаба действующего президента и руководителю аппарата сотрудников Белого дома Джеффу Зинтсу. С ними политик обсуждает стратегию и даёт необходимые рекомендации.