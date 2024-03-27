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27 марта, 08:57

СМИ узнали, что Байден боится проиграть на выборах и поэтому часто звонит Обаме

NYT: Байден звонит Обаме за советами из-за опасения проиграть на выборах в США

Джо Байден и Барак Обама. Обложка © Getty Images / Nathan Posner, Pete Souza

Джо Байден и Барак Обама. Обложка © Getty Images / Nathan Posner, Pete Souza

Президент США Джо Байден взволнован из-за возможного проигрыша на выборах, которые пройдут в ноябре 2024 года. Именно поэтому политик постоянно находится на связи с бывшим главой Белого дома Бараком Обамой. Действующий глава государства звонит тому ради получения советов, пишет газета The New York Times.

По информации издания, Байден всё чаще стал разговаривать с Обамой по телефону, чтобы обсудить предвыборную кампанию. В свою очередь бывший президент США звонит высокопоставленным консультантам предвыборного штаба действующего президента и руководителю аппарата сотрудников Белого дома Джеффу Зинтсу. С ними политик обсуждает стратегию и даёт необходимые рекомендации.

Один из помощников действующего лидера Соединённых Штатов пояснил, что Обама всегда обеспокоен проигрышем Байдена и готов оказывать ему поддержку. Так, например, в 2015 году Байден хотел выставить свою кандидатуру против Дональда Трампа на состоявшихся в 2016 году выборах, однако был вынужден отказаться от этой идеи и уступить место Хиллари Клинтон, которую Белый дом посчитал более сильным кандидатом.

СМИ раскрыли, чьи советы слушает Байден перед принятием важных для США решений
СМИ раскрыли, чьи советы слушает Байден перед принятием важных для США решений

А ранее Life.ru писал, выборы президента США пройдут 4 ноября. Дональду Трампу удалось набрать нужное количество голосов делегатов для того, чтобы баллотироваться от республиканцев. Представитель Демократической партии Байден тоже получил достаточное число голосов. Президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности Кремля работать с любым президентом США. Однако для Москвы, по его словам, гораздо предпочтительнее Байден.

Дарья Нарыкова
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