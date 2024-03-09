СМИ раскрыли, чьи советы слушает Байден перед принятием важных для США решений

Президент США Джо Байден регулярно опирается на мнение своих старых друзей-политиков при принятии важных государственных решений, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. По мнению газеты, это показывает "важную истину", принятую американским лидером: нет никого более заслуживающего доверия, чем "старый политик".

По данным издания, одним из последних таких случаев стало соглашение с Венесуэлой в конце 2023 года, предполагающее взаимное освобождение около 30 человек. Тогда Байден обратился к своему старому другу сенатору Крису Кунсу, чтобы получить его поддержку. Уже после этого он одобрил документ.

"Сотрудники Байдена обладают огромным опытом и знаниями, но, когда он сталкивается с необходимостью принятия сложного решения, Байден не желает делать последний шаг, пока не поговорит с кем-то, близко знакомым", — говорится в публикации.

Указывается, что часто нынешний хозяин Белого дома также интересуется, как на те или иные решения отреагируют избиратели. Причиной называется то, что Байден во время работы в Сенате участвовал во множестве избирательных компаний, из-за чего ему проще доверять тем, кому тоже приходилось заниматься этим.

Издание подчёркивает, что такое желание Байдена — полагаться на мнения других политиков вызывает критику, ведь они имеют схожий опыт работы и мировоззрение и не могут предложить главе государства свежих идей. Кроме того, это говорит о нерешительности американского лидера, которая мешает ему в кризисных ситуациях.