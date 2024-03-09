"Пылкий и гневный": Байдена заподозрили в употреблении наркотиков перед обращением к Конгрессу

Выступление американского лидера Джо Байдена в Конгрессе с посланием "О положении страны" говорит о том, что он принимал стимуляторы, чтобы скрыть снижение когнитивных способностей, считает психиатр Кэрол Либерман. По мнению эксперта, скорость и громкость речи президента США свидетельствуют об употреблении аддералла — препарата на основе амфетамина.

Байден выступает перед Конгрессом с посланием о положении США. Видео © YouTube / CNBC Television

"Обычно Байден медленно [говорит] и спотыкается. Во время [выступления Байден был] пылким и гневным. Это признаки, характерные для человека, принимающего аддералл или любой другой амфетамин", — отметила Либерман в беседе с The Washington Times.