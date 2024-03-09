"Пылкий и гневный": Байдена заподозрили в употреблении наркотиков перед обращением к Конгрессу
Психиатр Либерман: Выступление Байдена в Конгрессе говорит о приёме стимуляторов
Джо Байден. Обложка © X (Twitter) / President Biden
Выступление американского лидера Джо Байдена в Конгрессе с посланием "О положении страны" говорит о том, что он принимал стимуляторы, чтобы скрыть снижение когнитивных способностей, считает психиатр Кэрол Либерман. По мнению эксперта, скорость и громкость речи президента США свидетельствуют об употреблении аддералла — препарата на основе амфетамина.
Байден выступает перед Конгрессом с посланием о положении США. Видео © YouTube / CNBC Television
"Обычно Байден медленно [говорит] и спотыкается. Во время [выступления Байден был] пылким и гневным. Это признаки, характерные для человека, принимающего аддералл или любой другой амфетамин", — отметила Либерман в беседе с The Washington Times.
Эксперт обратила внимание и на странные жесты Байдена. Зачастую он опирается на кафедру, однако во время этого выступления часто двигал руками в быстром темпе. В Белом доме уже опровергли предположения об употреблении главой государства наркотиков.
Как сообщал Life.ru, Байден огласил ежегодное послание Конгрессу "О положении страны", в ходе которого затронул ряд внутри- и внешнеполитических вопросов. Президент США отверг возможность появления американских солдат на Украине и обратился к Владимиру Путину, заявив, что "не прогнётся". Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп назвал выступление оппонента национальным позором.