"Какой-то мезозойский постмодерн": Захарова высмеяла выступление Байдена в Конгрессе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "каким-то мезозойским постмодерном" выступление президента США Джо Байдена в американском Конгрессе. Своим мнением она поделилась в телеграм-канале.

Дипломат обратила внимание на то, что сперва Байден обратился к президенту РФ Владимиру Путину и сказал, что не покинет свой пост, но в конце речи американский лидер заявил, что "если бы он был умным, то ушёл бы прямо сейчас". По логике самого американского лидера, как отметила Захарова, получается, что он не покидает президентское кресло, так как не является умным.

"Это какой-то мезозойский постмодерн. Байден обратился к Путину и сказал, что не уйдёт. А в конце выступления добавил: "Если бы я был умным, я бы ушёл прямо сейчас". То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он неумный", — сыронизировала она.