"Какой-то мезозойский постмодерн": Захарова высмеяла выступление Байдена в Конгрессе
Захарова назвала "мезозойским постмодерном" выступление Байдена в Конгрессе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "каким-то мезозойским постмодерном" выступление президента США Джо Байдена в американском Конгрессе. Своим мнением она поделилась в телеграм-канале.
Дипломат обратила внимание на то, что сперва Байден обратился к президенту РФ Владимиру Путину и сказал, что не покинет свой пост, но в конце речи американский лидер заявил, что "если бы он был умным, то ушёл бы прямо сейчас". По логике самого американского лидера, как отметила Захарова, получается, что он не покидает президентское кресло, так как не является умным.
"Это какой-то мезозойский постмодерн. Байден обратился к Путину и сказал, что не уйдёт. А в конце выступления добавил: "Если бы я был умным, я бы ушёл прямо сейчас". То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он неумный", — сыронизировала она.
Захарова также прокомментировала слова главы Белого дома о том, что лекарства в России стоят дешевле, чем в США. В связи с этим, по её словам, российскому консульскому департаменту, видимо, необходимо добавить в список целей для поездок в нашу страну графу "За лекарствами по совету Байдена".
Напомним, ранее Джо Байден огласил ежегодное послание Конгрессу "О положении страны", в ходе которого затронул ряд внутри- и внешнеполитических вопросов. Лидер Штатов, в частности, решительно отверг возможность появления американских солдат на Украине, а также заверил президента России Владимира Путина, что "не прогнётся". По мнению бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа, выступление его оппонента является национальным позором.
VK / МИД России