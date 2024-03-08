Байден предложил американцам слетать с ним в Москву за дешёвыми лекарствами

Президент США Джо Байден сообщил о высокой стоимости лекарств в стране, предложив жителям Штатов слетать вместе с ним в другие страны и приобрести препараты по более низкой цене. Об этом глава Белого дома рассказал в ежегодном обращении к американскому Конгрессу.

"У меня будут неприятности, потому что я это говорю, но любой может сесть со мной на борт номер один и полететь в Торонто, Берлин, Москву... Извините. Вероятно, даже и в Москву. И захватить с собой рецепты", — сказал Байден, добавив, что цена на медикаменты в других странах окажется примерно на 40 процентов меньше, чем в Соединённых Штатах.