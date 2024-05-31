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Регион
30 мая, 23:28
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Карлсон допустил, что Трампа могут убить перед выборами

Карлсон: Трамп станет следующим президентом США, если его не убьют до выборов

Дональд Трамп одержит уверенную победу на предстоящих президентских выборах в США, если останется в живых на момент старта голосования. Соответствующие опасения выразил бывший ведущий Fox News Такер Карлсон.

Так журналист прокомментировал признание Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Карлсон подчеркнул, что неожиданный поворот в судебном процессе не остановит экс-главу Белого дома.

"Он выиграет выборы, если его не убьют первым. Но это означает конец самой справедливой системы правосудия в мире", — написал журналист в соцсети X.

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Трамп стал первым в истории США экс-президентом, признанным виновным в совершении преступления со стороны жюри присяжных. Сам политик назвал вердикт суда фальсификацией и позором, пообещав бороться до конца.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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