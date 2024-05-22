"Дали зелёный свет": В Конгрессе США заявили, что ФБР планировало убить Трампа
Конгрессвумен Грин заявила, что ФБР планировало убийство Трампа в 2022 году
Бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа могли убить во время обысков в его резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида) в 2022 году. Как пишет в социальной сети Х член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, покушение на 45-го американского лидера планировали агенты Федерального бюро расследований (ФБР).
"Министерство юстиции Байдена и ФБР планировали убить президента Трампа и дали на это зелёный свет", — заявила конгрессвумен.
Соответствующий вывод политический деятель сделала после того, как появились сообщения, что у сотрудников ФБР, проводивших тогда обыски у Трампа, было при себе огнестрельное оружие и разрешение на его применение. В дальнейшем она также задалась вопросом о том, что республиканцы собираются с этим делать.
Сам предприниматель, комментируя новость об этом, обвинил в происходящем действующего хозяина Белого дома Джо Байдена. По словам бывшего лидера США, его преемник является серьёзной угрозой демократии и умственно не подходит для своей должности.
Напомним, 9 августа 2022 года Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. В дальнейшем предприниматель сравнил эту американскую спецслужбу с гитлеровским гестапо. Выяснилось, что стражи правопорядка изъяли у экс-президента 11 комплектов секретных документов. Впоследствии миллиардер призывал представителей бюро вернуть их.
Flickr / Trump White House Archived