"Дали зелёный свет": В Конгрессе США заявили, что ФБР планировало убить Трампа

Бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа могли убить во время обысков в его резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида) в 2022 году. Как пишет в социальной сети Х член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, покушение на 45-го американского лидера планировали агенты Федерального бюро расследований (ФБР).

"Министерство юстиции Байдена и ФБР планировали убить президента Трампа и дали на это зелёный свет", — заявила конгрессвумен.

Соответствующий вывод политический деятель сделала после того, как появились сообщения, что у сотрудников ФБР, проводивших тогда обыски у Трампа, было при себе огнестрельное оружие и разрешение на его применение. В дальнейшем она также задалась вопросом о том, что республиканцы собираются с этим делать.