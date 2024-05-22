Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 02:19

"Дали зелёный свет": В Конгрессе США заявили, что ФБР планировало убить Трампа

Конгрессвумен Грин заявила, что ФБР планировало убийство Трампа в 2022 году

Бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа могли убить во время обысков в его резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида) в 2022 году. Как пишет в социальной сети Х член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, покушение на 45-го американского лидера планировали агенты Федерального бюро расследований (ФБР).

"Министерство юстиции Байдена и ФБР планировали убить президента Трампа и дали на это зелёный свет", — заявила конгрессвумен.

Соответствующий вывод политический деятель сделала после того, как появились сообщения, что у сотрудников ФБР, проводивших тогда обыски у Трампа, было при себе огнестрельное оружие и разрешение на его применение. В дальнейшем она также задалась вопросом о том, что республиканцы собираются с этим делать.

Сам предприниматель, комментируя новость об этом, обвинил в происходящем действующего хозяина Белого дома Джо Байдена. По словам бывшего лидера США, его преемник является серьёзной угрозой демократии и умственно не подходит для своей должности.

Трамп обвинил ФБР в краже сразу трёх своих паспортов
Трамп обвинил ФБР в краже сразу трёх своих паспортов

Напомним, 9 августа 2022 года Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. В дальнейшем предприниматель сравнил эту американскую спецслужбу с гитлеровским гестапо. Выяснилось, что стражи правопорядка изъяли у экс-президента 11 комплектов секретных документов. Впоследствии миллиардер призывал представителей бюро вернуть их.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • фбр
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров