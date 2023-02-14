Трамп назвал ФБР новым гестапо из-за обысков в его имении

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральное бюро расследований (FBI), чьи сотрудники проводили обыски в его поместье в Флориде, — это гестапо. Об этом политик написал в своей социальной сети Truth Social.

"Многие из так называемых документов, которые "гестапо" изъяло во время налёта на Мар-а-Лаго, в отличие от так называемого неналёта на Байдена, были очень дешёвыми и совершенно обычными папками, на обложках которых были проставлены штампы "Только для глаз президента", "Совершенно секретно" и "Секретно". В папках ничего не было, потому что после брифингов в Овальном кабинете бумаги возвращались, а папки оставались", — рассказал Трамп.

Экс-президент США подчеркнул, что в хранении этих папок не видит никаких нарушений, поскольку это нельзя отнести к хранению самих секретных документов.

"Эти люди просто ищут проблемы! Пусть лучше проверят секретные документы у Байдена", — посоветовал Трамп.