В имении Трампа найдены новые секретные документы

Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа обнаружили в его резиденции дополнительные секретные документы, после чего передали их специалистам ФБР. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.

По их данным, секретные материалы были найдены в декабре 2022 года в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Помимо секретных документов, количество которых не называется, юристы бывшего американского лидера также нашли ноутбук, принадлежавший одному из помощников политика. Кроме того, они обнаружили пустую папку с пометкой "секретный вечерний брифинг". Найденные документы, ноутбук и папку адвокаты Трампа передали сотрудникам ФБР.