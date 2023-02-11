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11 февраля, 02:29

В имении Трампа найдены новые секретные документы

CNN: Юристы Трампа нашли в его резиденции новые секретные документы

Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа обнаружили в его резиденции дополнительные секретные документы, после чего передали их специалистам ФБР. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.

По их данным, секретные материалы были найдены в декабре 2022 года в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Помимо секретных документов, количество которых не называется, юристы бывшего американского лидера также нашли ноутбук, принадлежавший одному из помощников политика. Кроме того, они обнаружили пустую папку с пометкой "секретный вечерний брифинг". Найденные документы, ноутбук и папку адвокаты Трампа передали сотрудникам ФБР.

Майка Пенса вызвали на допрос по делу Трампа

Майка Пенса вызвали на допрос по делу Трампа

Напомним, летом 2022 года агенты ФБР провели обыск в имении Трампа. Тогда у политика изъяли 11 комплектов секретных документов. Секретные материалы были найдены и у бывшего вице-президента Майка Пенса, который работал с Трампом. В прошлом месяце в его доме в Индиане обнаружили секретные материалы, которые содержали данные о его заграничных рабочих поездках. Лайф также писал о ещё одном найденном в доме Пенса секретном документе.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Иван Косицын
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