Аналитик оценила шансы конкурентки Трампа в президентской гонке в США

Шансы бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли в гонке за пост президента Штатов являются крайне низкими, а для многих её заявление о желании бороться за место главы государства стало попыткой заработать деньги. Об этом RT рассказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

"Среди республиканцев её выдвижение не находит отклика, их больше интересует борьба Трампа и Десантиса, а последний ещё не объявил о своём намерении баллотироваться. Хейли появилась как кандидат от республиканцев в противовес Трампу. Конечно, для колеблющихся избирателей с симпатией к республиканцам даже она лучше Байдена и Харрис, вместе взятых, но её шансы очень низкие", — заметила Федосова.

Невысокие шансы у Хейли и собрать пожертвования на проведение избирательной кампании, считает аналитик. Она также вспомнила, как экс-постпреда США при ООН обвиняли в нецелевой растрате средств и обмане, так как она не обещала баллотироваться в президенты, если это сделает Дональд Трамп. Вполне возможно, что последние её заявления являются попыткой выторговать себе пост вице-президента США.