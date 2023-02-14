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14 февраля, 15:13

Аналитик оценила шансы конкурентки Трампа в президентской гонке в США

Аналитик Федосова назвала низкими шансы Никки Хейли стать президентом США

Шансы бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли в гонке за пост президента Штатов являются крайне низкими, а для многих её заявление о желании бороться за место главы государства стало попыткой заработать деньги. Об этом RT рассказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

"Среди республиканцев её выдвижение не находит отклика, их больше интересует борьба Трампа и Десантиса, а последний ещё не объявил о своём намерении баллотироваться. Хейли появилась как кандидат от республиканцев в противовес Трампу. Конечно, для колеблющихся избирателей с симпатией к республиканцам даже она лучше Байдена и Харрис, вместе взятых, но её шансы очень низкие", — заметила Федосова.

Невысокие шансы у Хейли и собрать пожертвования на проведение избирательной кампании, считает аналитик. Она также вспомнила, как экс-постпреда США при ООН обвиняли в нецелевой растрате средств и обмане, так как она не обещала баллотироваться в президенты, если это сделает Дональд Трамп. Вполне возможно, что последние её заявления являются попыткой выторговать себе пост вице-президента США.

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Ранее Лайф рассказывал, что бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году.

Обложка ©

ТАСС / AP / Evan Vucci

Артур Белкин
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