Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 21:41
4070

Жюри присяжных признало Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTOGOM / Frederic Legrand - COMEO

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTOGOM / Frederic Legrand - COMEO

В Нью-Йорке жюри присяжных признало бывшего президента США Дональда Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization во время финансовой выплаты в адрес экс-порноактрисы Сторми Дэниэлс, передаёт корреспондент ТАСС, находящийся в зале суда.

Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвинения. Более того, он стал первым экс-президентом Америки, признанным виновным в совершении преступления со стороны жюри присяжных. В общей сложности жюри, в которое входило семь мужчин и пять женщин, совещалось порядка 11 часов.

Окончательный приговор политику должны вынести 11 июля. При этом обвинительное решение не помешает Трампу баллотироваться в президенты. Окончательно его должны выбрать кандидатом на съезде Республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин, 15–18 июля.

"Я не ожидала": Порноактриса Дэниэлс рассказала в суде, как переспала с Трампом
"Я не ожидала": Порноактриса Дэниэлс рассказала в суде, как переспала с Трампом

Напомним, 4 апреля экс-президента США Дональда Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам, ему также вменяется проведение скрытых платежей за молчание любовницы-порнозвезды Сторми Дэниэлс в период его избирательной кампании 2016 года. Трамп прибыл в Нью-Йорк, там он был арестован, а через два часа его отпустили. Бывшему американскому лидеру грозит 136 лет тюрьмы.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров