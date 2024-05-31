Жюри присяжных признало Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTOGOM / Frederic Legrand - COMEO
В Нью-Йорке жюри присяжных признало бывшего президента США Дональда Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization во время финансовой выплаты в адрес экс-порноактрисы Сторми Дэниэлс, передаёт корреспондент ТАСС, находящийся в зале суда.
Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвинения. Более того, он стал первым экс-президентом Америки, признанным виновным в совершении преступления со стороны жюри присяжных. В общей сложности жюри, в которое входило семь мужчин и пять женщин, совещалось порядка 11 часов.
Окончательный приговор политику должны вынести 11 июля. При этом обвинительное решение не помешает Трампу баллотироваться в президенты. Окончательно его должны выбрать кандидатом на съезде Республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин, 15–18 июля.
Напомним, 4 апреля экс-президента США Дональда Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам, ему также вменяется проведение скрытых платежей за молчание любовницы-порнозвезды Сторми Дэниэлс в период его избирательной кампании 2016 года. Трамп прибыл в Нью-Йорк, там он был арестован, а через два часа его отпустили. Бывшему американскому лидеру грозит 136 лет тюрьмы.