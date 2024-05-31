Жюри присяжных признало Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения

В Нью-Йорке жюри присяжных признало бывшего президента США Дональда Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization во время финансовой выплаты в адрес экс-порноактрисы Сторми Дэниэлс, передаёт корреспондент ТАСС, находящийся в зале суда.

Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвинения. Более того, он стал первым экс-президентом Америки, признанным виновным в совершении преступления со стороны жюри присяжных. В общей сложности жюри, в которое входило семь мужчин и пять женщин, совещалось порядка 11 часов.