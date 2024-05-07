"Я не ожидала": Порноактриса Дэниэлс рассказала в суде, как переспала с Трампом
CNN: Порноактриса Дэниэлс в деталях сообщила в суде об интимной связи с Трампом
Порноактриса Сторми Дэниэлс. Обложка © Wikipedia
У порнозвезды Сторми Дэниэлс не было выбора: ей пришлось переспать с бывшим президентом США Дональдом Трампом в 2006 году. Об этом она заявила в суде Нью-Йорка, передаёт телеканал CNN.
Как сообщила Дэниэлс, она снималась обнажённой с 2021 года, после чего начала работать в порноиндустрии. С Трампом она познакомилась, когда ей уже было 27 лет, а политику — 60. Это случилось в 2006 году на турнире по гольфу. По словам Дэниэлс, Трамп находился "в возрасте отца или старше".
Его охранник передал ей предложение о совместном ужине. Девушка сначала отказалась, но потом решила покинуть вечеринку и, по её словам, оказалась у бизнесмена в пентхаусе. Она думала, что оттуда поедет с ним ужинать, но тот сначала вышел к ней в сатиновой пижаме, а пока она находилась в ванной, сменил наряд на трусы и футболку. Зная, что Дэниэлс работала в фильмах для взрослых, Трамп намекнул, что может повлиять на её участие в реалити-шоу "Кандидат", которое тогда вёл.
"Я почувствовала, как кровь отступила от рук и ног, будто я встала слишком быстро. Я подумала: "О боже, что я неправильно поняла, чтобы оказаться здесь". <...> Сначала я просто испугалась. Я не ожидала, что там кто-то будет, особенно без большого количества одежды", — вспоминала Дэниэлс.
Она сообщила, что политик хоть и не угрожал, но блокировал путь к выходу. Тогда она разделась и легла с ним в постель. О произошедшем девушка рассказала только нескольким друзьям, так как ей было стыдно, что она "это не остановила". Хотя, по её словам, Трамп вообще не был против того, чтобы Дэниэлс об этом рассказывала. При этом порноактриса продолжила общение с миллиардером, надеясь, что он поможет ей попасть на шоу "Кандидат".
Напомним, 4 апреля экс-президента США Дональда Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам, ему также вменяется проведение скрытых платежей за молчание любовницы-порнозвезды Сторми Дэниэлс в период его избирательной кампании 2016 года. Трамп прибыл в Нью-Йорк, там он был арестован, а через два часа его отпустили. Бывшему американскому лидеру грозит 136 лет тюрьмы.