"Я не ожидала": Порноактриса Дэниэлс рассказала в суде, как переспала с Трампом

У порнозвезды Сторми Дэниэлс не было выбора: ей пришлось переспать с бывшим президентом США Дональдом Трампом в 2006 году. Об этом она заявила в суде Нью-Йорка, передаёт телеканал CNN.

Как сообщила Дэниэлс, она снималась обнажённой с 2021 года, после чего начала работать в порноиндустрии. С Трампом она познакомилась, когда ей уже было 27 лет, а политику — 60. Это случилось в 2006 году на турнире по гольфу. По словам Дэниэлс, Трамп находился "в возрасте отца или старше".

Его охранник передал ей предложение о совместном ужине. Девушка сначала отказалась, но потом решила покинуть вечеринку и, по её словам, оказалась у бизнесмена в пентхаусе. Она думала, что оттуда поедет с ним ужинать, но тот сначала вышел к ней в сатиновой пижаме, а пока она находилась в ванной, сменил наряд на трусы и футболку. Зная, что Дэниэлс работала в фильмах для взрослых, Трамп намекнул, что может повлиять на её участие в реалити-шоу "Кандидат", которое тогда вёл.

"Я почувствовала, как кровь отступила от рук и ног, будто я встала слишком быстро. Я подумала: "О боже, что я неправильно поняла, чтобы оказаться здесь". <...> Сначала я просто испугалась. Я не ожидала, что там кто-то будет, особенно без большого количества одежды", — вспоминала Дэниэлс.