Порнозвезда, из-за которой арестовали Трампа, сделала заявление в его поддержку
Порнозвезда Сторми Дэниэлс считает, что Трамп не заслуживает заключения в тюрьме
Бывшая порноактриса Стефани Клиффорд, известная под именем Сторми Дэниэлс, считает, что экс-президент США Дональд Трамп не заслуживает заключения в тюрьме.
"Я не думаю, что его преступления против меня заслуживают лишения свободы", — сказала она в беседе с телеканалом Fox News.
При этом она считает себя единственной, кто говорит правду по данному делу. Актриса с нетерпением ждёт дачи показаний в суде, поскольку ей нечего скрывать.
Ранее Лайф писал, что американский суд решил взыскать с бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд в пользу экс-главы Белого дома Дональда Трампа судебные издержки в размере 120 тысяч долларов.
Напомним, 4 апреля экс-президента США Дональда Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам, ему также вменяется проведение скрытых платежей за молчание любовницы-порнозвезды Сторми Дэниэлс в период его избирательной кампании 2016 года. Трамп прибыл в Нью-Йорк, там он был арестован, а через два часа его отпустили. Бывшему американскому лидеру грозит 136 лет тюрьмы.
ТАСС / AP / Markus Schreiber