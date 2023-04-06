Порнозвезда, из-за которой арестовали Трампа, сделала заявление в его поддержку

Бывшая порноактриса Стефани Клиффорд, известная под именем Сторми Дэниэлс, считает, что экс-президент США Дональд Трамп не заслуживает заключения в тюрьме.

"Я не думаю, что его преступления против меня заслуживают лишения свободы", — сказала она в беседе с телеканалом Fox News.

При этом она считает себя единственной, кто говорит правду по данному делу. Актриса с нетерпением ждёт дачи показаний в суде, поскольку ей нечего скрывать.