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6 апреля, 16:26

Порнозвезда, из-за которой арестовали Трампа, сделала заявление в его поддержку

Порнозвезда Сторми Дэниэлс считает, что Трамп не заслуживает заключения в тюрьме

Бывшая порноактриса Стефани Клиффорд, известная под именем Сторми Дэниэлс, считает, что экс-президент США Дональд Трамп не заслуживает заключения в тюрьме.

"Я не думаю, что его преступления против меня заслуживают лишения свободы", — сказала она в беседе с телеканалом Fox News.

При этом она считает себя единственной, кто говорит правду по данному делу. Актриса с нетерпением ждёт дачи показаний в суде, поскольку ей нечего скрывать.

В США раскрыли истинную причину ареста Трампа

В США раскрыли истинную причину ареста Трампа

Ранее Лайф писал, что американский суд решил взыскать с бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд в пользу экс-главы Белого дома Дональда Трампа судебные издержки в размере 120 тысяч долларов.

Напомним, 4 апреля экс-президента США Дональда Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам, ему также вменяется проведение скрытых платежей за молчание любовницы-порнозвезды Сторми Дэниэлс в период его избирательной кампании 2016 года. Трамп прибыл в Нью-Йорк, там он был арестован, а через два часа его отпустили. Бывшему американскому лидеру грозит 136 лет тюрьмы.

Обложка ©

ТАСС / AP / Markus Schreiber

Илья Суриков
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