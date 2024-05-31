"Буду бороться до конца": Трамп назвал фальсификацией вердикт жюри присяжных
Трамп назвал решение жюри присяжных фальсификацией и позором
Экс-президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lev radin
Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал в разговоре с журналистами решение жюри, признавшего его виновным по всем 34 пунктам обвинения. По мнению экс-главы Белого дома, это "позор", ведь он невиновен и планирует бороться до конца.
"Мы продолжим бороться, мы будем бороться до конца. Я совершенно невиновный человек, но ничего, я сражаюсь за нашу страну, за нашу конституцию", — заявил Трамп, обвинив судью Хуана Мерчана в коррумпированности и заявив, что он скомпрометирован.
Трамп, уже не раз говоривший о причастности к делу администрации президента Джо Байдена, вновь повторил этот тезис.
Напомним, в Нью-Йорке жюри присяжных признало бывшего президента США Дональда Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization во время финансовой выплаты в адрес экс-порноактрисы Сторми Дэниэлс. Окончательное решение суда будет вынесено 11 июля.